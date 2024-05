Enrico Mantoan, l’uomo accusato di esser Fleximan, tra ronde anti migranti e no green pass. La battuta su Segre: «Speriamo prenda il treno giusto»

Accusato di 5 colpi contro gli autovelox in provincia di Rovigo, ha un passato in Forza Nuova. E ha scelto come avvocato chi la pensa come lui sui rilevatori di velocità

Oggi il Corriere della Sera torna su Enrico Mantoan, presunto Fleximan, accusato di esser l’autore dei 5 colpi dei 15 autovelox abbattuti in provincia di Rovigo. Un passato come volontario dei vigili del fuoco ma anche come segretario provinciale di Forza Nuova l’uomo, residente in un B&B ad Ariano Polesine, era anche contro i vaccini. Nel gennaio del 2021, nel pieno del Covid, con il governo Conte, la senatrice Liliana Segre dichiarò ai giornali che sarebbe andata a Roma in treno per votare la fiducia al premier. «Speriamo prenda quello giusto, sto giro», scrisse su Facebook, scatenando indignazione. Molto attivo sui social era in prima linea nelle manifestazioni contro l’arrivo degli immigrati in Polesine (con ronde organizzate) o con i no green pass a Trieste.

Mantoan e i cinque colpi con il furgone del lavoro

A tradire Mantoan è stato l’ultimo raid a Rosolina, dove le telecamere lo hanno ripreso. Non da solo, ma in compagnia di un’altra persona che gli inquirenti stanno cercando di rintracciare. Nei 5 colpi a lui contestati il furgone della ditta di manutenzioni, per cui lavora, è stato ripreso più volte nelle zone coinvolte. E c’è anche la targa del veicolo, incrociata alla cella del suo telefonino, a dimostrare come lui fosse alla guida del mezzo. Ha scelto come legale, Giorgia Furlanetto candidata sindaco di Adria per

FdI nel 2015, anche lei paladina anti-velo. Mantoan non ha mai nascosto l’odio verso il dispositivo in rete. «Riflettori puntati su Fleximan — scriveva a novembre — ma è dal 2007 che si sta portando la gente all’esasperazione». E 18 gennaio: «Perché Fleximan è definito eroe? Perché forse meglio un eroe che abbatte 8 pali di ferro, che eroi che hanno abbattuto 79 mila anime», in riferimento alle vittime da Covid.

