Dalle turbolenze all’atterraggio d’emergenza: cos’è successo sul volo Singapore Airlines. Un morto e oltre 50 feriti

A Bangkok è stata inviata una squadra di inquirenti di Singapore per indagare sull’incidente che ha coinvolto un Boeing 777-300ER della compagnia Singapore Airlines, partito da Londra Heathrow e diretto a Singapore. Il bilancio confermato è di un morto e almeno una cinquantina di feriti, tra cui un assistente di volo. La vittima era un uomo inglese di 73 anni in viaggio con la moglie, che sarebbe deceduto a causa di un infarto. L’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in Thailandia dopo aver attraversato una turbolenza particolarmente violenta in alta quota. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo è decollato lunedì 20 maggio alle 23:38 (ora italiana), ma ha incontrato una forte turbolenza, tecnicamente nota come CAT (Clear-Air Turbulence), che si verifica in assenza di nuvole e non è rilevabile dai radar meteo. La turbolenza ha causato una perdita di quota di circa 1.900 metri, scatenando il panico a bordo.

Macchie di sangue e panico a bordo

Alcune persone senza cintura di sicurezza sono state scaraventate da una parte all’altra dell’aereo e molti oggetti a bordo, come piatti e alimenti, sono caduti. Sui social stanno circolando le immagini di quanto accaduto, con almeno una donna con sangue addosso all’altezza del naso. A quel punto, i piloti hanno attivato il segnale d’emergenza e deciso di dirottare il velivolo verso l’aeroporto di Bangkok, in Thailandia. Alle 10:45 del mattino di martedì 21 maggio (ora italiana), il Boeing è quindi atterrato. Diverse ambulanze erano già pronte sotto al gate per fornire un primo soccorso medico. Alcuni hanno ricevuto cure sul posto, mentre in 18 sono stati ricoverati in ospedale. La Singapore Airlines ha confermato che a bordo c’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio.

Severe turbulence on #SingaporeAirlines flight from London to Singapore results in 1 death and several injured passengers.



This is a reminder – always have your seat belts fastened when inflight. #SQ321 pic.twitter.com/NV9yoe32ZC — Bandit (@BanditOnYour6) May 21, 2024

EPA | ANSA / Soccorsi medici dopo l’atterraggio d’emergenza a Bangkok

(foto copertina via @aviationbrk/X)

Leggi anche: