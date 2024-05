Zerocalcare folgorato dl ritratto fatto da una sua fan, la ricerca un anno dopo: «Volevo mi facesse un disegno ma non l’ho trovata più» – Il video

Zerocalcare è rimasto a lungo folgorato dalle capacità artistiche di una sua fan, che un anno fa gli regalò un ritratto realistico con il suo volto. All’epoca, il filmato della scena è diventato virale. «Ma è una foto o un disegno? Ci campi con questo?», gli chiese il fumettista, particolarmente colpito dal disegno di Beatrice. Lei, emozionata, gli rispose di no, chiarendo che al momento non viveva della sua arte. Tutto in realtà era iniziato poco tempo prima quando la ragazza gli aveva inviato una foto del ritratto tramite Instagram, ed era rimasta sorpresa dalla risposta dell’artista romano: «Ammazza che bello». Ora, Beatrice è tornata a fare un altro contenuto video su TikTok in cui replica a un intervento di Zerocalcare che la riguarda. Durante la presentazione del suo ultimo libro Quando muori resta a me, è arrivata una domanda di una ragazza del pubblico che gli ha chiesto se avesse mai pensato di creare contenuti anche con un altro stile. Ma il fumettista ha risposto: «Una volta una ragazza mi ha regalato un mio ritratto fatto da lei, iper realistico, al punto che sembrava una foto. Ho pensato che mi sarebbe piaciuto rendere quell’effetto là, ma sapevo di non essere capace. Mi sono detto: “Ora ritrovo quella persona, gli chiedo se posso usare il suo disegno o se me ne fa uno ad hoc”, ma non l’ho mai ritrovato. Alla fine ho pensato “lo faccio io, ‘sti cazzi. Ma non è venuto bene“». Beatrice ha così diffuso un nuovo video sui social in cui ricostruisce quanto accaduto e ironicamente risponde: «All’inizio non pensavo parlasse di me, ma ora sto morendo, sono scioccata».

