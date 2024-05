Indagato il marito dell’influencer Siu, la 30enne in coma con un buco al petto. La procura non crede alla versione della coppia

È indagato per tentato omicidio Jonathan Maldonato, marito dell’influencer trentenne Soukaina El Basri detta «Siu», ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Novara dallo scorso giovedì. La procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio, ha confermato l’iscrizione nel registro degli indagati dell’unica persona presente in casa al momento di quello che finora è descritto come un incidente. La donna avrebbe un foro al petto, per questo gli inquirenti hanno dato incarico a un perito per verificare se la ferita sia compatibile con un’arma da taglio. L’uomo è stato sentito dagli inquirenti.

La versione della caduta «non è verosimile»

La donna sarebbe in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. È ricoverata in coma farmacologico in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito finora, la donna «è stata colpita all’arteria mammaria». Secondo la procuratrice di Biella, le indagini proseguono senza escludere nessuna ipotesi «perché sia la versione di una caduta sia un tentativo di suicidio non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto».

Le liti in casa

Era stato lo stesso Maldonato ad accompagnare sua moglie in ospedale dopo avere chiamato il 118. La donna era ancora cosciente e aveva raccontato di essere caduta in casa, lamentando un forte dolore al petto, dove sarebbe presente l’unica ferita. Sulla base di quel racconto, gli inquirenti hanno perquisito la casa, poi messa sotto sequestro. Nell’abitazione sarebbe stato trovato molto sangue, ma nessuna arma. I vicini hanno raccontato di continue tensioni in famiglia, con la coppia che ha anche due bambini.

Leggi anche: