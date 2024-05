Vandalizzata la tomba di Franco Califano, la denuncia di Maurizio Mattioli sul furto alla lapide: «Vergogna: chi lo ha fatto deve pentirsi»

È stata vandalizzata la tomba di Franco Califano, che si trova nel cimitero di Ardea, in provincia di Roma. Nei giorni scorsi i vandali hanno rubato l’autografo in bronzo che si trovava sulla lapide dell’artista, come ha denunciato sui social l’attore Maurizio Mattioli che ha pubblicato anche una foto della tomba profanata. «È una cosa assurda che neanche le tombe dei nostri cari possano stare tranquille al cimitero – scrive Mattioli sui social – Aver ascoltato le canzoni di Franco Califano, averlo seguito per tutta la sua lunga carriera, raccolte di dischi nelle proprie case con le bellissime canzoni cantate dal grande cantautore romano, non è difficile pensare che qualcuno, volesse tenere per sé un cimelio da tener e nella propria casa. Però è un atto vandalico di una gravità assoluta e che dovrebbe essere punito. L’autore del gesto si dovrebbe pentire e restituire il maltolto».

Leggi anche: