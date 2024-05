Torna il maltempo al Nord, strade allagate a Torino e grandine a Milano. Allerta rossa in Veneto – Foto e Video

È durata poco la tregua dal maltempo che in queste settimane sta colpendo il Nord Italia. Acquazzoni e grandinate di alta intensità hanno colpito Torino, dove sono in corso già numerosi interventi dei vigili del fuoco presso cantine e garage invasi dall’acqua, alberi caduti e strade che sembrano essersi trasformate in fiumi. Diversi i disagi registrati sul fronte della viabilità con il traffico paralizzato e molti automobilisti bloccati sotto i cavalcavia in attesa che la situazione rientri. La Stampa riferisce che un auto sarebbe finita in un torrente lungo la provinciale 29. Rallentamenti anche su alcune linee ferroviarie, con la sfm1 che percorre la tratta Rivarolo-Chieri ferma. La nuova ondata di maltempo sta colpendo anche Milano, dove oggi 22 maggio si sono abbattuti un forte temporale con pioggia torrenziale e grandinate in alcune aree della città. I fiumi Seveso e Lambro, esondati nei giorni scorsi a causa delle forti piogge, sono ora gli osservati speciali. Tuttavia, nel milanese la situazione sembra restare sotto controllo senza situazioni particolarmente critiche. Per Torino e Milano la protezione civile ha emanato allerta gialla.

La situazione in Veneto: morto un escursionista nel Bellunese

Scatta, invece, l’allerta rossa in Veneto. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Vicenza, Padova, Verona e Treviso. Tuttavia, la protezione civile locale prevede che la situazione migliori nella giornata di oggi. Paura a Belluno dove nella notte si è attivato il soccorso alpino e i vigili del fuoco per un uomo morto dopo essere scivolato da un altezza di 50 metri. Ad allertare le autorità è stata la moglie dell’escursionista, un 57enne tedesco, che seguiva i suoi movimenti da remoto. L’uomo stava percorrendo al contrario la Monaco – Venezia dopo essere partito ieri mattina dal proprio Bed & Breakfast a Bolago per dirigersi all’ostello in Valle Imperina. Tuttavia, qui non vi è mai arrivato. Attorno alle 3 di notte sono stati trovati prima alcuni indumenti dell’uomo in acqua e poi il corpo dello stesso.

In aggiornamento

