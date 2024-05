La moneta di Albachiara da 5 euro ancora non c’è, ma va già a ruba. Boom dei prezzi su Ebay in prevendita a più di 300 euro

Non è ancora disponibile ma sta già andando a ruba la nuova moneta dedicata ad Albachiara, una delle canzoni più amate di Vasco Rossi. L’annuncio della Zecca di Stato era arrivato a gennaio, con l’emissione ufficiale prevista invece per l’11 giugno 2024. I tre click-day in cui è stato possibile acquistare la moneta in prevendita – uno a febbraio, uno a marzo e uno ad aprile – sono già stati superati e sul sito dell’Istituto Poligrafico non è rimasta più alcuna disponibilità. «Qualora la moneta dovesse esaurirsi durante le prevendite, potrai comunque acquistarla il giorno dell’emissione», si legge sul sito della Zecca di Stato. Tra chi ha fatto la gara per accaparrarsi una delle monete a tiratura limitata c’è però chi ha già deciso di rimetterla in vendita per guadagnarci qualcosina. Su Ebay ci sono monete di Albachiara in vendita a partire da 170 euro (quasi il doppio rispetto al prezzo originale) e che salgono anche fino a 388 euro, spese di spedizione escluse.

La moneta dedicata ad Albachiara è stata annunciata a gennaio dall’Istituto Poligrafico dello Stato ed è soltanto la prima di una serie pensata proprio per omaggiare i grandi classici della canzone italiana. Il fatto che come primo esemplare sia stata scelta proprio Albachiara conferma che per la Zecca di Stato è Vasco il vero padre della musica italiana. La moneta ha un valore nominale di 5 euro ma è in vendita sul sito dell’Istituto Poligrafico a 90 euro. Ha un diametro di 32 millimetri, pesa 18 grammi ed è fatta in argento rodiato. Su un lato campeggia un vinile con la scritta «Repubblica Italiana» e, più in piccolo, il testo della celebre canzone di Vasco Rossi. Sull’altro lato c’è invece una ragazza raffigurata mentre «cammina per strada mangiando una mela coi libri di scuola», proprio come recita il testo del brano. A realizzare il disegno della moneta è l’artista incisore Silvia Petrassi, che già in passato ha lavorato ad altre monete celebrative per conto della Zecca di Stato.

Una moneta di Albachiara rivenduta su Ebay

