Torino, gli attivisti di Ultima Generazione interrompono lo spettacolo di Giuseppe Cruciani – Il video

Blitz di Ultima Generazione al Teatro Gioiello di Torino dove la scorsa sera due eco-attiviste hanno interrotto lo spettacolo “Via Crux” di Giuseppe Cruciani. Le giovani, identificate dalla polizia, sono salite sul palco con uno striscione che riguardava l’adesione al Fondo Riparazione. Dal pubblico sono partiti fischi e insulti, che il giornalista ha però zittito: «Senza insulti, non è necessario – ha affermato Cruciani – interrompere uno spettacolo è già un insulto, non mettetevi sullo stesso piano». Poi ha invitato le attiviste a scendere dal palco. «Non potete continuare a mortificarvi nel ruolo di spettatori. Il meteo al Nord è in continua allerta rossa. Solo qualche giorno fa, nell’alluvione a Milano, c’è stato un morto trascinato dal fiume in piena. Un treno merci è stato ribaltato dal vento – ha spiegato una delle attiviste, Miriam – E queste sono solo le premesse di un’estate che sarà letteralmente di fuoco. Tutto questo si poteva evitare e i nostri politici invece da anni fanno finta di nulla».

«Caro Cruciani, dici di esser dalla parte delle persone normali – spiegano sui social dell’organizzazione – e poi quando c’è l’anno più caldo di sempre, nel mese più caldo di sempre, neghi. E non è colpa delle persone se siamo in questa situazione, ma dei grandi interessi che molti ti accusano di difendere. Io non so se questo sia vero – continua l’attivista -, però “Cruci” tu diglielo in faccia alle persone normali che se perdono la casa, l’impresa a causa di un nubifragio, se perdono il lavoro a causa del caldo “sti cazzi”. Perché tu sei il figlio del dio dal culo parato e le persone normali possono pure affogare», conclude.

