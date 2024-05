Europa League, la festa a Bergamo per la vittoria dell’Atalanta: 15mila i tifosi in centro – I video

Trattori per le strade, ragazzi che agitano la bandiera della “Dea”, fuochi d’artificio e traffico in tilt. Bergamo si tinge di nerazzurro dopo la vittoria di ieri sera nella finalissima di Europa League contro il Bayer Leverkusen a Dublino. Protagonista assoluto, Ademola Lookman: la sua tripletta manda in paradiso i nerazzurri, superiori in ogni duello, e in ogni zona del campo, contro i tedeschi, reduci da una striscia record di partite senza sconfitte. La festa nella città di Bergamo è iniziata al 16esimo del primo tempo, poco dopo le 21.17, proseguita dieci minuti più tardi, alla mezzora della ripresa ed esplosa pochi minuti prima delle 23. Circa quindicimila tifosi, stando alle cifre rilasciate dal Comune, solo tra i due maxischermi in centro, alla Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto e in viale Papa Giovanni XXIII, lungo la strada verso la stazione ferroviaria, a pochi passi da Porta Nuova. Mentre in città era presente uno schermo gigante al chiuso a Daste, ex centrale termoelettrica alla Celadina, verso Seriate, riadattata a spazio per eventi. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, a Dublino per assistere alla gara, ha commentato sul suo account Instagram: «Campioni!!! L’Atalanta e Bergamo sul tetto d’Europa!!! Grazie ragazzi, grazie Presidente, grazie Gasp, ci avete regalato un’emozione che ricorderemo per tutta la vita! Sono enormemente orgoglioso della mia città e di questa squadra fantastica: non avrei mai sperato, da Sindaco, di vivere un momento più felice di questo!».

