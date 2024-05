Atalanta da sogno: vince l’Europa League contro il Bayer Leverkusen. Esplode la festa a Bergamo – Il video

L’Atalanta vince l’Europa League contro il Bayer Leverkusen. Grazie alla tripletta di Lookman segna il vantaggio per 3-0 sui rivali tedeschi. La squadra di Gasperini è la prima italiana in cima all’Europa League. Finora la coppa è stata vinta solo da squadre provenienti da Spagna, Portogallo, Inghilterra o Germania. L’ultimo club italiano a la Uefa è stato il Parma, trionfando in finale sul Marsiglia nel 1999 (3-0). Davanti alle reti del calciatore nigeriano è esplosa la festa a Bergamo. Come dimostrano le immagini di Tancredi Palmeri, giornalista sportivo, che ha diffuso le immagini della piazza su X.

La marea nerazzurra a Dublino

Oltre 8mila supporters atalantini hanno raggiunto Dublino per l’appuntamento con la storia. Se l’ingresso dei tifosi del Bayer Leverkusen, grande favorito, è stato graduale, quelli dell’Atalanta hanno egemonizzato gli attimi prima della finale con cori d’incoraggiamento ai loro beniamini. Striscioni esposti nel settore del tifo atalantino rivelano anche provenienze dall’estero, con tifosi da Oslo o Miami, per assistere alla partita. Il dirigente nerazzurro Luca Percassi, prima della partita, ai microfoni di Sky ha ringraziato la città irlandese per la splendida accoglienza: «Sappiamo cosa ci giochiamo ma c’è anche l’orgoglio di esserci. Questa partita vuol dire tanto. Sarebbe grandioso vincerla ma giochiamo contro un avversario fortissimo. Sappiamo chi siamo e da dove veniamo. Quello che stiamo vivendo è frutto del lavoro». «Dovremo essere bravi a non perdere di vista la realtà che rappresentiamo. Da parte della proprietà c’è la volontà di investire, ma restando fedeli alla nostra identità. Però questo è qualcosa di unico, una serata magica per l’Atalanta, e noi viviamo queste emozioni al massimo, con la nostra tifoseria», ha aggiunto caricando la curva prima del fischio di inizio.

(video @tancredipalmeri)

