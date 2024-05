Chi è Lookman, l’attaccante che ha portato l’Atalanta al sogno europeo

Ademola Lookman è il protagonista assoluto della finale di Europa League con l’Atalanta che ha vinto sul Bayer Leverkusen, conquistando il primo trofeo internazionale della propria storia. Il 26enne attaccante inglese, naturalizzato nigeriano, ha segnato tre reti, diventando la stella polare della squadra di Gasperini. Approdato nel 2022 all’Atalanta ha iniziato a giocare nel Charlton, vivendo tra Germania e Inghilterra. Tra il 2017 e il 2020 Lookman ha fatto la spola tra Everton e RB Lipsia. Quest’ultimo club lo acquistò per 18 milioni, ma la stagione, tra Premier League e Bundesliga, non andò in modo benissimo. Nel 2020-2021 è nel Fulham, l’anno dopo nel Leicester. E infine, nell’agosto 2022 viene trasferito all’Atalanta per 15 milioni di euro. Ed è qui che dà il meglio si sé: 13 gol in campionato. La stagione successiva, 2023-2024, è un trionfo: 40 presenze e 15 gol in tutte le competizioni. Fino al triplete di stasera: quello che dona il trofeo ai nerazzurri.

