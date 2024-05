I Ricchi e Poveri fanno scatenare il ministro Tajani – Il video

«Anche la più bella rosa, diventa appassita, va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita». Ma stavolta non è la hit del Festival di Sanremo a scatenare il pubblico. Bensì “Sarà perché ti amo“, grande classico dei Ricchi e Poveri. Al Palatiziano a Roma è in corso la convention di Forza Italia e tutti si scatenano quando arriva lo storico duo. Ad accoglier Angelo Sotgiu e Angela Brambati il leader forzista, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «La politica estera del nostro paese – ha detto il ministro – non la fa soltanto il ministro, non la fanno soltanto i diplomatici, la fanno tutti coloro che rappresentano l’Italia del mondo. Noi abbiamo la fortuna di essere nati in un paese dove l’arte rappresenta una delle risorse più importanti. Noi, l’arte del bel canto, l’abbiamo sempre coltivata nella nostra storia, la continuiamo a coltivare in tutte le sue forme». E mentre i Ricchi e Poveri cantano Tajani applaude divertito. Ma non canta. Sollecitato dalla conduttrice dell’evento preferisce negare la sua ugola. «Sennò vanno via tutti», ha dichiarato.

Leggi anche: