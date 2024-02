Sanremo 2024, Ricchi e Poveri – «Ma non tutta la vita»

La storia della musica leggera italiana torna a competere al Festival di Sanremo dopo 32 anni dall’ultima volta. I Ricchi e Poveri, rappresentati da Angela Brambati (Genova, 20 ottobre 1947) e Angelo Sotgiu (Trinità d’Agultu, 22 febbraio 1946), concorreranno con il brano inedito Ma non tutta la vita. Sarà la 13esima partecipazione per il gruppo che si è costituito a Genova nel 1967. Allora erano in quattro, alla formazione attuale si aggiungevano Franco Gatti (scomparso il 18 ottobre 2022) e Marina Occhiena che ha abbandonato la band nel 1981. Il loro debutto nel mondo musicale lo si deve a due colonne della musica italiana: Fabrizio De André e Franco Califano. Il primo si spese per trovare una casa discografica al quartetto. Dopo un provino fallimentare con un produttore, De André glissò: «Questi di musica non capiscono nulla, ma voi avrete successo comunque». Il secondo diventa loro produttore e suggerisce il nome poi adottato sulla base della loro condizione artistica: «Siete ricchi di spirito e poveri di tasca», dirà ai quattro. Ma il successo arriverà, anche grazie a brani presentati a Sanremo: La prima cosa bella (esordio al Festival del 1970), Che sarà (Sanremo 1971), Sarà perché ti amo (edizione dell’81). La vittoria, per ora l’unica, giungerà nel 1985 con la canzone Se mi innamoro. Il ritorno all’Ariston è uno dei momenti più attesi della kermesse. Il video della loro reunion al Festival del 2020 è ancora il più visto sull’account YouTube Rai: oltre 69 milioni di visualizzazioni.

Che confusione il sabato

È quasi peggio di quello che dicono, con te però

C’è un non so che di magico

C’è un non so che, c’è un non so che bellissimo

Dimmi quando arrivi così ti tengo il posto

Prendo già da bere, i tuoi gusti li conosco

Entra che ho lasciato il tuo nome all’ingresso

Tanto in giro da sola non resto

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Lo sanno tutti che, il tempo vola via

Neanche te ne accorgi, che giorno siamo oggi

Soffriamo tutti un po’ di mal di mare e nostalgia

È tutto un fuggi e mordi, un metti e dopo togli

Vedo nei tuoi occhi quello sguardo che conosco

E sul collo hai l’impronta del mio rossetto rosso

Te l’avevo detto che dovevi fare presto

Perché in giro da sola non resto

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

No, no, no, no, non senti un brivido

Non pensarci, no, solo vivilo

Fino a che si può, fino all’ultimo

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita

Anche la più bella rosa diventa appassita

Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita

Ti giri un momento la notte è finita

Le stelle già stanno cadendo

Dammi retta scendi adesso in pista

Gira, gira, girerà la testa

Non ti vedo, dove sei finita

Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita