Budapest, Ilaria Salis in tribunale per la prima volta senza catene. Il giudice rivela il domicilio della 39enne: protesta il padre

L’avvocato della difesa Gyorgy Magyar ha denunciato: «L’indirizzo dei domiciliari non dovrebbe essere rivelato, ma protetto. Non va inserito nel verbale»

Per la prima volta Ilaria Salis, la 39enne accusata di aggressione ai danni di militanti di estrema destra, viene condotta in aula senza manette e catene alle caviglie. Giunta in tribunale assieme ai suoi genitori, ha fatto il suo arrivo tra i giornalisti e il sostegno dei suoi amici, tra cui spicca la presenza di Zerocalcare. Prima dell’inizio della terza udienza del processo a suo carico, Salis ha espresso il suo ringraziamento a tutte le persone che l’hanno sostenuta in questo travagliato percorso legale: «Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato», ha affermato. Il giudice Josef Szos ha rivelato l’indirizzo dove Ilaria Salis sta scontando i domiciliari durante la terza udienza del processo a carico dell’ex insegnante.

Immediata la protesta del padre Roberto Salis che si è girato verso l’ambasciatore italiano Manuel Jacoangeli dicendogli che «bisogna fare qualcosa». L’avvocato della difesa Gyorgy Magyar ha denunciato: «L’indirizzo non dovrebbe essere rivelato, anzi protetto e non va inserito nel verbale». Prima dell’inizio dell’udienza, l’ambasciatore italiano a Budapest Manuel Jacoangeli ci ha tenuto a commentare che la concessione dei domiciliari a Salis è «un bel risultato per il quale abbiamo sempre lavorato, rasserena tutta la situazione e le consente di affrontare meglio il processo». Per poi aggiungere: «Abbiamo suggerito ripetutamente alla famiglia di intraprendere questa strada e l’ambasciata appoggerà sicuramente una richiesta di domiciliari in Italia».

Leggi anche: