La Corte internazionale di giustizia ordina a Israele di fermare l’offensiva a Rafah: «Rischio genocidio»

La Corte internazionale di giustizia dell’Aja ha ordinato a Israele di fermare l’offensiva militare a Rafah, la città più a sud della Striscia di Gaza dove sono stipati centinaia di migliaia di civili palestinese, e dove lo Stato ebraico ritiene siano nascosti molti leader di Hamas, e decine di ostaggi. La decisione della Corte dell’Onu arriva in risposta a una richiesta urgente sottoposta dal Sudafrica nell’ambito della sua offensiva legale contro Israele. A fine gennaio la Corte si era espressa con un primo verdetto, ordinando a Israele di prendere una serie di misure «efficaci ed immediate» per prevenire un rischio di genocidio ai danni dei palestinesi nella Striscia di Gaza, pur astenendosi dal qualificare con tale termine l’offensiva israeliana in corso e dal prescriverne lo stop. A quattro mesi di distanza, con la pressione militare crescente attorno a Rafah, arriva la richiesta di fermare la macchina della guerra per lo meno in quell’area ad alta densità di popolazione. «Nel rispetto della convenzione internazionale per la prevenzione del genocidio, Israele deve immediatamente fermare la sua offensiva militare e ogni altra azione nel governatorato di Rafah, che potrebbe infliggere sulla popolazione palestinese di Gaza condizioni di vita tali da portare alla loro distruzione fisica, totale o parziale», ha detto esponendo la sentenza il presidente della Corte Nawaf Salam. Tra le richieste sottoposte la scorsa settimana all’Aja, il Sudafrica chiedeva che la Corte ordinasse a Israele di fermare l’intera operazione militare nella Striscia, di assicurare l’accesso sicuro e il libero movimento di funzionari Onu, cooperanti e giornalisti, e di riportare alla Corte sui passi compiuti per rispettare tali indicazioni.

