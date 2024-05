«MELONI SQUARTA», ecco il manifesto elettorale in Umbria che sta facendo scatenare l’ironia di social e avversari politici

Siamo giunti alle ultime due settimane di campagna elettorale per le europee e i toni dei leader politici- quasi tutti in campo- stanno salendo vertiginosamente con scontri a attacchi diretti. Anche la premier Giorgia Meloni che pure ha centellinato i suoi interventi a comizi e incontri si sta facendo più aggressiva. E un manifesto elettorale- a sua insaputa- apparso in tutta l’Umbria sta scatenando l’ironia dei social destinato a suscitare decine di meme: «Barra il simbolo», spiega, «e scrivi MELONI SQUARTA».

Il cognome non l’aveva ostacolato alle scorse elezioni regionali

Un po’ truce, ma in Umbria e nella circoscrizione del centro Italia una delle accoppiate elettorali è proprio quella fra la capolista Giorgia Meloni e il presidente del consiglio regionale umbro, Marco Squarta (FdI) che il partito ha ora scelto di candidare al Parlamento europeo. Lui ha un pizzico tradito il desiderio di lei di essere votata con il nome e non con il cognome, ma certo non avrebbe migliorato l’impatto visivo un mega manifesto con «GIORGIA SQUARTA». Certo ognuno il cognome non lo può scegliere e il candidato di Fratelli di Italia deve fare i conti con quella ironia da anni. Anche se il cognome non è stato di ostacolo alle scorse elezioni regionali per essere eletto in consiglio con oltre 6 mila preferenze.

Marco Squarta con Giorgia Meloni quando erano in Alleanza Nazionale e poi in Fratelli d’Italia

Per Squarta si è mobilitata questa volta anche Arianna Meloni

Marco Squarta è militante di Fratelli di Italia (e prima ancora di An) dal giorno della sua nascita e ha un rapporto particolare con la Meloni con cui militava nel movimento giovanile ormai lustri fa. Questa predilezione si è vista anche in questa campagna elettorale, quando a promuovere la sua candidatura alle europee si è mossa Arianna Meloni, la sorella della leader di FdI (e moglie del ministro Francesco Lollobrigida) che sta conducendo in prima persona la campagna elettorale sul territorio.

Marco Squarta con Arianna Meloni

