Lucio Presta ancora avvelenato con Amadeus: «Da lui un gesto che non si fa nemmeno a chi ti fa del male»

Sono «parole che mi hanno ferito» quelle di Amadeus. A dirlo è Lucio Presta, l’ex manager del conduttore e suo compagno nell’organizzazione di alcuni dei Festival di Saremo più popolari di sempre prima della rottura avvenuta nel dicembre del 2023. Il riferimento è a una specifica frase pronunciata dall’ex direttore artistico della kermesse musicale durante la trasmissione di Capodanno in Calabria: «Presta sa quello che ha fatto». Le divergenze che hanno portato alla rottura, alla fine, sono state raccontate con dovizia di particolari da Presta pochi giorni fa, lo scorso 28 aprile, senza che da Amadeus sia arrivata una smentita. Ripensando alla frase pronunciata in Calabria, Presta commenta al Festival della Tv di Dogliani, come riporta il Corriere della Sera: «Lo stimo tantissimo, ma ha fatto una cosa che non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male», mentre sul resoconto delle settimane che hanno portato i due ad allontanarsi «non ho nessuna correzione», puntualizza il manager.

La rivalità con Beppe Caschetto

«Noi calabresi abbiamo due difetti: siamo testardi e permalosi», riconosce Presta, prima di parlare di Beppe Caschetto, altro manager di punta di attori, registi e produttori, tra cui Fabio Fazio, Giovanni Floris, Lucia Annunziata, Luca e Paolo e molti altri. Presta riconosce un’inferiorità rispetto al rivale: «Lui è più potente di me»Quali sono le differenze tra i due? «Lui è di sinistra, io invece ho fatto incazzare la destra, il centro e la sinistra. Ma in realtà siamo amici, siamo più in confidenza di quanto si pensi». E specifica: «Quando i miei artisti hanno fatto il Festival di Sanremo hanno sempre chiamato i suoi. Mentre il contrario non è mai successo». Presta si lascia andare anche a una stoccata a Stefano De Martino, suo ex assistito: «Chi tradisce una volta, poi tradisce sempre». Caschetto è avvisato. Del resto uno dei pilastri della sua filosofia di vita glielo ha insegnato Andreotti: «Se aiuti qualcuno, avrai 100 incazzati e un ingrato».

