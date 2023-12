Amadeus divorzia dal manager storico Lucio Presta, i sospetti su Sanremo: «Divergenze iniziate l’anno scorso»

È finita la collaborazione tra Amadeus e Lucio Presta, suo agente ormai da anni. Il divorzio arriva a poco più di un mese e mezzo dal Festival di Sanremo, momento cruciale per il direttore artistico, arrivato alla sua ultima edizione. A riportare la rottura tra i due è il quotidiano Italia Oggi, che parla di «divergenze sul piano lavorativo e professionale» dietro la separazione tra i due. Una crisi che sarebbe iniziata già un anno fa. Ulteriore conferma che Amadeus non fa più parte degli assistiti di Presta è la scomparsa del volto del conduttore dal sito di Arcobaleno tre, la società di produzione dell’agente. Dietro la rottura ci sarebbero state proprio divergenze relative al Festival di Sanremo. Secondo quanto riporta Italia oggi, Amadeus avrebbe deciso di aumentare la sua autonomia nelle decisioni da prendere sul Festival. Non solo sulla selezione dei cantanti in gara, ma soprattutto su «su quella degli ospiti sulla quale invece – continua Italia Oggi – in passato Presta aveva più voce in capitolo». Della scuderia di Lucio Presta fanno parte Checco Zalone, fresco del successo del tour «Amore+Iva», oltre che Roberto Benigni, Antonella Clerici, Paola Perego, Marco Liorni, Ezio Greggio, Eleonora Daniele e Giulio Golia. Storica è anche la collaborazione con Paolo Bonolis. Ma anche questa pare sia entrata in crisi. E come lui, sarebbe tentata di cambiare agente anche Barbara D’Urso, ormai fuori dai piani di Mediaset.

Leggi anche: