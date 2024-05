Serie A, gli ultimi verdetti: Roma fuori dalla Champions, il Torino sogna l’Europa. Qual è l’ultima squadra a retrocedere

La stagione Serie A Tim 2023-2024 è giunta al termine. Domenica 26 maggio si sono disputate le ultime partite della 38esima giornata, in attesa del recupero di Atalanta-Fiorentina del prossimo 2 giugno. Un campionato dominato dall’Inter, che toglie il tricolore al Napoli dopo un’annata deludente degli azzurri. Alle spalle dei nerazzurri si è disputata la battaglia più accesa, quella per l’accesso alla Champions League alla quale il prossimo anno, grazie ai coefficienti maturati dalle squadre italiane nel quinquennio precedente, potranno partecipare le prime cinque in classifica. Appena dietro altre cinque compagini hanno tenuto vive le loro speranze di giocarsi un torneo europeo nella prossima stagione, complice un intreccio di risultati possibili grazie alle finali conquistate dall’Atalanta in Europa League, poi vinta, e dalla Fiorentina in Conference League, che si disputerà mercoledì 29 maggio. In fondo alla classifica già retrocesse Salernitana e Sassuolo, mentre fino all’ultimo il terzo slot è rimasto in bilico appeso ai risultati dell’Empoli, impegnata in casa contro la Roma, e dell’Udinese con il Frosinone.

Chi va in Europa

Il nuovo formato della Champions League 2024-2025 vedrà cinque squadre italiane impegnate nel torneo. Oltre all’Inter campione d’Italia, parteciperanno il Milan, la Juventus, la sorpresa Bologna e l’Atalanta. Proprio la vittoria in casa dei bergamaschi per 3-0 contro il Torino chiude le porte alla Roma, che sperava di qualificarsi da sesta. Una possibilità che i giallorossi coltivavano perché gli orobici, vincitori dell’Europa League, se si fossero qualificati da quinti in classifica avrebbero aperto uno slot in più per le italiane. E invece con l’ultima vittoria l’Atalanta conquista la quarta posizione, sempre in attesa del recupero contro la viola – e la possibilità di sorpassare anche la Juventus. Gli uomini di De Rossi, a prescindere dal risultato di Empoli, si qualificano alla prossima edizione di Europa League, insieme alla Lazio di Tudor che ha bisogno di almeno 1 punto per blindare il settimo posto. Sola all’ottavo posto, con una partita in meno, la Fiorentina, che potrà giocare nuovamente in Conference League. La viola ha però altre ambizioni. Dopo aver conquistato due finali consecutive della più giovane delle competizioni europee, se dovesse vincere contro l’Olympiacos otterrebbe di diritto l’accesso all’Europa League, liberando lo slot in Conference. A quel punto il Torino può sognare l’Europa, da nona in classifica, grazie al parimerito in campionato con il Napoli – fermato da un pari contro il Lecce – e in virtù degli scontri diretti con gli azzurri. Per entrare in Conference però i granata hanno bisogno che la Fiorentina vinca la Conference e finisca ottava in campionato, dietro alla Lazio. Con un punto contro il Sassuolo, la Lazio è sicura del settimo posto e il Torino deve solo aspettare il risultato della finale europea dei viola. Altrimenti, in caso di sconfitta della Lazio e di vittoria in Conference della Fiorentina, la squadra di Juric deve sperare che la Fiorentina non esca con una vittoria dal recupero contro l’Atalanta.

Le retrocessioni

Con la Salernitana e il Sassuolo già in Serie B, occhi puntati su Empoli (terzultimo a 36 punti), Udinese (quartultimo a 34) e Frosinone (35). I toscani giocano in casa contro la Roma, che scende in campo in una partita ininfluente ai fini della propria classifica. Allo Stirpe va invece in scena uno scontro salvezza all’ultimo respiro. Al Frosinone basta vincere o pareggiare con l’Udinese, in caso di sconfitta si salva solo se l’Empoli non batte la Roma. L’Udinese non retrocede se vince, se pareggia ma l’Empoli non vince, se perde e anche perdono anche i toscani. Se i friulani perdono e l’Empoli pareggia, ci sarebbe un arrivo a pari punti, a quota 34, che porterebbe a uno spareggio andata-ritorno. L’Empoli con una vittoria è certo della salvezza. In caso di pareggio può solo sperare in una sconfitta dell’Udinese per giocarsi poi tutto nello spareggio. Al Frosinone basta vincere o pareggiare con l’Udinese: in caso di sconfitta si salva solo se l’Empoli non batte la Roma.

