Ricoverato il camionista che uccise Davide Rebellin, grave dopo un ictus alla vigilia del processo

È ricoverato in gravi condizioni Wolfang Rieke, il camionista tedesco che travolse e uccise il ciclista Davide Rebellin. Rieke si trova all’ospedale Ca’ Fondello di Treviso dopo aver avuto un ictus ischemico ieri sera, 26 maggio. Al Tribunale di Vicenza oggi è prevista la prima udienza dibattimentale del processo per la morte del ciclista. Gli avvocati di Rieke hanno chiesto il rinvio per legittimo impedimento, che sarà esaminato nel pomeriggio.

La prima udienza del processo

Il Tribunale di Vicenza lo scorso 11 marzo aveva respinto la richiesta di patteggiamento avanzata dagli avvocati di Rieke. L’istanza era la stessa già formulata al Giudice dell’udienza preliminare. Perciò i giudici avevano dichiarato aperto il processo, con l’udienza fissata per oggi. In aula era previsto l’esame delle perizie sul luogo dell’incidente e sul Tir guidato da Rieke. Dal 23 febbraio scorso il camionista era agli arresti domiciliari, ospitato da conoscenti in provincia di Treviso.

