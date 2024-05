Jannik Sinner si arrende: «Sì, sto con Anna». Confermata la relazione con la tennista Kalinskaya: lei in tribuna per l’esordio a Parigi

Hanno deciso non tenere più segreta la relazione Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, dopo che il 22enne ha confermato le voci che da giorni circolavano sulle frequentazioni tra i due tennisti. «Sto con Anna, quello sì», ha risposto il campione azzurro dopo una domanda dopo l’avvistamento della coppia in un locale a Parigi. «Però teniamo tuto molto riservato, conoscete la mia riservatezza – ha aggiunto Sinner – di più non dico». Poco prima dell’inizio del Roland Garros, la tennista russa numero 25 al mondo e quello italiano numero 2 del ranking erano stati avvistati al bancone della langosteria dello Cheval Blanc a Parigi. Incontro immortalato da due foto diffuse da Dagospia, che aveva raccontato come in quella serata i due erano impegnati in una fitta conversazione, stando attenti a non essere visti da occhi indiscreti.

Gli avvistamenti della coppia

E non era passata inosservata neanche la presenza proprio di Kalinskaya sulle tribune del stadio Suzanne Lenglen di Parigi. La tennista era lì per assistere al debutto di Sinner al Roland Garros, superato con una vittoria contro l’americano Christopher Eubanks. Già da marzo i paparazzi non avevano più avvistato Sinner con la precedente fidanzata, Maria Braccini, facendo scatenare i gossip su una possibile crisi tra i due. Il tennista e Kalinskaya erano stati visti insieme nelle scorse settimane in un circolo di Torino, dove l’azzurro si stava curando per l’infortunio all’anca.

