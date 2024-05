«C’è troppa “froc***gine” in alcuni seminari»: la frase shock pronunciata da Papa Francesco in un incontro con i vescovi

«In alcuni seminari c’è già troppa frociaggine». Secondo quanto ricostruito da la Repubblica, lo scorso 20 maggio Papa Francesco avrebbe pronunciato questa frase in un incontro a porte chiuse in Vaticano. Un’uscita sicuramente tacciabile di omofobia, che il Pontefice avrebbe usato a mo’ di battuta. Nel corso della riunione con i vescovi, Papa Francesco avrebbe discusso – tra le altre cose – anche dell’ingresso di giovani omosessuali nei seminari. Un’ipotesi su cui Bergoglio ha ribadito la propria contrarietà. E sarebbe proprio in questa fase colloquiale dell’incontro, scrive Repubblica dopo aver sentito più fonti concordanti, che il Papa avrebbe pronunciato la frase “incriminata”. Durante la sessione di domande e risposte, sempre a porte chiuse, un vescovo ha chiesto a Bergoglio come dovrebbe comportarsi qualora una persona omosessuale chiedesse di entrare in seminario. Il Papa ha ricordato che bisogna rispettare ogni persona a prescindere dal suo orientamento sessuale, ma ha ribadito la propria contrarietà all’ingresso di uomini gay nella Chiesa. Nel motivare la sua posizione, scrive Repubblica, Bergoglio avrebbe detto che è necessario mettere alcuni paletti per prevenire il rischio che chi sceglie il sacerdozio continui a fare una doppia vita e ad avere rapporti sessuali con persone dello stesso sesso. Ciò che ha sorpreso più di un vescovo, scrive sempre il quotidiano romano, sono alcune considerazioni con cui Papa Francesco avrebbe condito la sua risposta. In particolare, quel riferimento alla «frociaggine» che secondo Bergoglio già è presente in certi seminari italiani.

In copertina: Papa Francesco nella parrocchia di Santa Bernadette Soubirous, a Roma, 24 maggio 2024 (ANSA/Massimo Percossi)

Leggi anche: