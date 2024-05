«Presidente De Luca, quella str*** di Meloni», gelo a Caivano: il faccia a faccia tra la premier e il governatore – Il video

«Presidente De Luca, sono quella stronza di Meloni. Come sta?». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata al governatore della Campania Vincenzo De Luca durante i saluti istituzionali a Caivano. Una diretta e amara replica a quando, tre mesi fa, il presidente campano fu catturato dai microfoni della stampa alla Camera dicendo «Lavora tu, stronza!». Il riferimento era diretto alla premier che dalla Calabria gli aveva detto: «Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più». A Caivano Meloni ha voluto togliersi il fatidico sassolino dalla scarpa. E ha deciso di farlo proprio in casa di De Luca. Il faccia a faccia tra i due politici è, infatti, avvenuto all’inaugurazione del nuovo centro sportivo a Caivano (Napoli) dove la presidente del Consiglio ha fatto visita assieme al sottosegretario Alfredo Mantovano.

Lo scontro sulla «passeggiata del governo»

Dopo il gelo calato durante i primi saluti, in cui De Luca ha cercato di mantenere la calma replicando con un innocuo «Benvenuta», la premier nel suo intervento ha aggiunto: «Voglio dire senza polemica al presidente di De Luca che ieri ha parlato di una passeggiata del governo che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati avremmo sicuramente una politica più rispettata dai nostri cittadini, quindi continueremo a passeggiare». Ma non se ne duole il governatore, e replica: «Non ho capito bene a cosa si riferisse, credo che non abbia avuto una informazione corretta, non ho mai parlato di passeggiate a Caivano. Ha fatto una polemica del tutto sbagliata e fuori contesto ma soprattutto priva di un riferimento oggettivo. Mi ero permesso di prendere in giro un po’ Durigon ieri per la passeggiata che abbiamo fatto al molo Beverello. Ma sono esponenti di governo che non hanno molta ironia, sono molto nervosi in questo periodo».

