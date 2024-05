«Sexy Shop», in uscita il brano di Fedez ed Emis Killa. L’ironia sui social non risparmia il marito di Chiara Ferragni: «Buona crisi di mezza età»

Dopo gli spoiler degli scorsi giorni, Fedez ed Emis Killa escono allo scoperto con la data d’uscita del loro nuovo brano. Sexy Shop sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in radio da venerdì 31 maggio e, da quanto potuto ascoltare nell’estratto anticipato dal collega rapper El Matador, nome d’arte di Dylan Potenza, sembra un ritorno alle origini per Fedez, cono sonorità meno pop e più rap a differenza delle canzoni che ha fatto uscire negli ultimi anni in vista dell’estate. «Sexy Shop esplora le dinamiche di una relazione intensa e turbolenta: le liriche mettono a nudo i sentimenti che si provano in una coppia, paragonando l’amore a un gioco d’azzardo, un’esperienza che può portare sia euforia travolgente che profonda devastazione», viene presentato il brano dei due amici e colleghi di lunga data, e che già vantano numerose collaborazioni, prodotto per Warner Music Italia, «attraverso immagini vivide e metafore incisive, il testo descrive la tensione tra attrazione e disillusione, sottolineando come il ricordo di tutto ciò che si è condiviso è, comunque, il motore e la forza per poter ribadire la propria presenza, sia nel bene che nel male». Secondo quanto si legge, nel brano Fedez mette in musica «un momento particolare, quello di “una storia infinita che poi è finita”, in un intreccio di passione, dolore e riflessioni. Il testo svela molto dell’essere più intimo dell’artista, dalla lotta con se stesso al racconto di una storia d’amore complessa e travagliata». L’annuncio di Sexy Shop non ha risparmiato a Fedez, spesso al centro del gossip, in crisi con la moglie Chiara Ferragni ormai da tempo e di recente avvistato con la modella francese Garance Authié, più di qualche critica sui social network. C’è chi si dice poco colpito dagli addominali mostrati nella copertina del brano, chi gli preferisce la moglie e chi gli chiede consiglio per riuscire a risultare antipatico a tutti. «È nel suo momento Kanye West, lasciatelo fare», ironizza un utente, e un altro commenta: «Buona crisi di mezza età, Fedez». E chi insinua un dubbio: «Entro quanti mesi litigherai con Emisi?».

