Roma, la donna che abbandona la figlia sul Raccordo per un 5 in Latino

È stata fatta scendere dalla madre sul Grande Raccordo Anulare e lasciata lì. A causa di un 5 in latino. Questo ha raccontato una ragazza di 16 anni ai vigili del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) a ridosso della galleria Appia. La ragazza ha raccontato che ha preso quel voto sotto la media (9 in tutte le materia) e per questo è nata una discussione che poi è degenerata. L’edizione romana di Repubblica racconta che la ragazza ha detto: «Abbiamo litigato per un’insufficienza in latino e mi ha fatto scendere dalla macchina». La ragazza è stata portata a Ponte di Nona, dove la donna è stata denunciata per maltrattamenti di minori. È stato contattato il padre separato della 16enne ed è stato informato il Tribunale per i Minorenni di Roma.

