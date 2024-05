Guerra a Gaza, continuano le operazioni a Rafah. Israele: «Intercettato un missile sull’Altopiano del Golan»

Continuano le operazioni militari di Israele a Rafah, nella zona più a sud della Striscia di Gaza, quella che l’esercito israeliano considera l’ultima enclave di Hamas e dove sono rifugiate centinaia di migliaia di palestinesi, in fuga dalle devastazioni del nord. L’Idf ha dichiarato di aver colpito 50 obiettivi militari nelle ultime 24 ore e di aver eliminato cinque miliziani in due scontri a fuoco separati con le truppe di terra. Uno a Rafah, con tre morti, e un altro a Jabalya, nel nord della Striscia, dove i soldati hanno anche individuato e sequestrato «armi, inclusi AK-47 e munizioni». Giovedì mattina sono poi risuonate sirene di allarme in diverse zone di Israele, dal nord al sud. Alcuni razzi sono stati sparati da Gaza verso la zona del kibbutz di Nirm, mentre nelle regioni settentrionali si teme l’ingresso dal Libano di un drone. L’esercito di Tel Aviv ha anche annunciato di aver intercettato un missile sull’Altopiano del Golan, lanciato da est. Secondo i media potrebbe essere stato lanciato dall’Iraq anche se finora non ci sono rivendicazioni da parte di milizie pro Iran nell’area. Mercoledì 29 maggio due soldati israeliani sono rimasti uccisi in un attentato a Nablus, in Cisgiordania. L’attacco è stato eseguito con un’auto che si è lanciata contro i militari in servizio al check point.

