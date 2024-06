Champions League, la finale: il Borussia Dortmund perde contro Real Madrid

Un primo tempo sullo zero a zero, poi la svolta spagnola: con le reti di Carvajal e Vinicius Junior

Due a zero per gli spagnoli. Finisce così la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid a Wembley. Il Real Madrid soffre ma batte 2-0 i tedeschi e conquista la sua 15esima Champions League. Ancelotti record: al quinto trionfo da allenatore nella competizione (e settimo personale). Nel primo tempo paradossalmente c’è stato più Borussia. Ma solo nei primi 45 minuti, perché nel secondo gli iberici hanno rimontato ribaltando lo zero a zero e portandolo a doppia cifra. Prima Daniel Carvajal al 74esimo poi lo ha seguito Vinicius Junior all’83esimo. Da segnalare, a pochi secondi dal calcio d’inizio, la sospensione del match per un’invasione di campo da parte di tre differenti persone.

