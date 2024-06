Il giallo del concerto fantasma dei Subsonica a Trento: i biglietti sono in vendita, ma l’evento non esiste

Sui principali siti di vendita di biglietti per eventi in Italia si può prenotare un posto per un concerto dei Subsonica, che in realtà non esiste. Si tratta della data di venerdì 2 agosto per cui è previsto un concerto della band torinese alla Trentino Music Arena, alle ore 21, su cui è nato un vero e proprio giallo. Quella data, infatti, non è mai stata prevista dalla band. Lo stesso Centro Servizi Culturali Santa Chiara, ente gestore dell’area concerti a sud di Trento, ha espresso il proprio stupore quando ha visto online questa inattesa aggiunta al calendario estivo. Il direttore del centro, Massimo Ongaro, ha dichiarato che quella data non appare nel programma ufficiale della Trentino Musica Arena: «Per noi quel concerto non esiste», ha affermato, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Anzi, quel giorno è vuoto nel calendario degli eventi, preceduto solo dal Trentino Love Fest dall’11 al 13 luglio e seguito da un concerto di Fiorella Mannoia il 4 agosto.

Nessuna risposta e i biglietti sono ancora online

Ongaro ha inoltre fatto sapere di non essere neanche mai stato in trattativa per ospitare un concerto dei Subsonica a Trento e che i suoi uffici hanno già contattato due volte l’organizzazione dell’evento per rimuovere la data dalle piattaforme online, senza ricevere alcuna risposta. Attualmente, infatti, i biglietti sono ancora in vendita su siti come Ticket One al prezzo di 40,25 euro, posto unico, e un limite di acquisto per un massimo di sei biglietti per ciascun cliente. Questo mistero rischia di generare il caos, specialmente per i fan della band che potrebbero aver acquistato i biglietti all’insaputa della situazione. Non è ancora chiaro come verrà risolto il problema e se e quando i biglietti già comprati saranno rimborsati. Intanto, il pubblico è stato invitato a programmare i propri appuntamenti musicali estivi consultando esclusivamente il sito ufficiale del Centro Santa Chiara per evitare ulteriori confusioni. Sul profilo Instagram ufficiale dei Subsonica, però, continua a restare la locandina con tutte le date dei concerti, compresa quella del 2 agosto alla Trentino Music Arena.

Screenshot del sito TicketOne con in vendita i biglietti per il concerto dei Subsonica

Leggi anche: