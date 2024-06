Ucciso a coltellate dopo una lite al pub, arrestato un 19enne a Cagliari

Ancora da chiarire cosa abbia portato i due a litigare questa notte, mentre si trovavano in un locale di Cagliari. Il 19enne si trova in stato di fermo in Questura

Aveva 36 anni Fabio Piga, ucciso a coltellate in un pub a Cagliari durante una lite. Lo scontro sarebbe scoppiato con un 19enne, per cause ancora tutte da chiarire. Il ragazzo è stato fermato dalla polizia e portato in questura, dove sarà interrogato. La discussione sarebbe avvenuta alle 3 di questa notte, all’interno del pub Donegal, in via Caprera a Cagliari. I due sono stati visti mentre discutevano, finché il 19enne non avrebbe aggredito Piga con un coltello. Vani i tentativi di salvare la vita al 36enne da parte degli operatori del 118. Nel locale sono in corso i rilievi della Scientifica e del medico legale, mentre sono arrivati anche i parenti della vittima.

