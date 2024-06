A vuoto le ricerche dei tre ragazzi travolti dal Natisone, il fiume rientra dalla piena: droni e cani per ritrovare i corpi

Non ha dato riscontri neanche la seconda notte di ricerche dei tre giovani dispersi dallo scorso 31 maggio, quando sono stati travolti dalla corrente del fiume Natisone a Premiariacco, in provincia di Udine. Le operazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti scandagliando il corso del torrente fino alla confluenza con il fiume Torre. Ma dei corpi dei tre ragazzi non è stata trovata alcuna traccia, né sono stati trovati oggetti o segni che potessero aiutare nella loro individuazione.

Le ricerche del 2 giugno

Le operazioni di ricerca vanno avanti oggi 2 giugno, approfittando anche delle condizioni meteo più favorevoli. L’obiettivo dei vigili del fuoco è battere a tappeto zone sempre più ampie attorno al fiume, con l’aiuto dei droni forniti anche dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Previsto anche un nuovo intervento dei sommozzatori, per scandagliare le acque che i tre ragazzi possono aver attraversato. Impegnate anche le unità cinofile, che stanno perlustrando le zone ora tornate asciutte, dopo la piena eccezionale iniziata lo scorso venerdì. Nelle ultime ore la portata del Natisone è tornata quasi alla normalità, in linea con la media del periodo. Circostanza che secondo i vigili del fuoco potrebbe favorire il riaffiorare dei tre dispersi, per i quali ormai sono ridotte al minimo le speranze di ritrovarli ancora vivi.

