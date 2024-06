Indagato il candidato M5s in Piemonte Marco Allegretti, la maxi truffa partita dalla rivendita delle tesi del Politecnico

Marco Allegretti, candidato del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali del Piemonte, è indagato per truffa. Lo scrive Repubblica, specificando che ci sono due fascicoli aperti a suo carico: uno alla procura di Asti, l’altro alla procura di Torino. Le indagini riguarderebbero in particolare le sue attività di ricerca e i crediti fiscali per un maxi-raggiro emerso da una verifica dell’Agenzia delle entrate. I filoni dell’inchiesta, precisa Repubblica, sono due. Uno riguarda il tentativo di occultare 23 fabbricati ad Asti e sei a Torino per evitare una procedura di riscossione da oltre due milioni di euro di contestazione. L’altro filone riguarda invece i crediti d’imposta. Attingendo dalle tesi di laurea degli studenti del Politecnico di Torino e dai progetti universitari venduti “a pacchetti” alle imprese, Allegretti avrebbe ottenuto una parte delle detrazioni al 50 per cento.

Oltre a essere candidato con il Movimento 5 stelle, Allegretti è ricercatore universitario e presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Asti. A febbraio 2023, era stato rimosso dall’incarico di consigliere di Finpiemonte per una presunta violazione del codice etico. Una decisione che Allegretti aveva bollato come «squisitamente politica», precisando di non aver «mai omesso alcunché». La vicenda si era chiusa con l’archiviazione del fascicolo aperto dal pm Giovanni Caspani. A maggio 2024, scrive ancora Repubblica, la guardia di finanza ha perquisito Allegretti, suo padre, la storica commercialista, un professore del Politecnico di Torino e un ricercatore. «Nel corso delle indagini – si legge in un atto dei pm – è emerso come gli indagati abbiano ordito un complesso schema societario e contrattuale finalizzato a sottrarre al fisco il patrimonio di Alma Ingegneria Srl».

Foto di copertina: Facebook/Marco Allegretti

Leggi anche: