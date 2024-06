Tragico incidente a Milano, scontro tra un’auto e un camion: morti un 27enne e un 29enne – Il video

Tragico incidente stradale nel Milanese questa mattina, 7 giugno, che ha causato la morte di due ragazzi e gravi ferite ad altri due. Lo scontro ha coinvolto un camion e un’auto, quest’ultima con quattro giovani a bordo, tutti compresi nella fascia d’età tra i 18 e i 25 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino sul raccordo tra le autostrade A8 e A4, precisamente a Pero, lungo la Statale 33 del Sempione, poco prima della galleria del Cerchiarello, in direzione Nord. Lo schianto, la cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione, è avvenuto davanti al grande complesso fieristico di Rho-Pero. Le vittime sono state identificate come Brad Rossi, 27 anni, e Richard Busnelli, 29 anni. Uno dei due era al volante dell’auto mentre l’altro era nel sedile posteriore. Secondo le prime informazioni, entrambi sono deceduti sul colpo o poco dopo. I feriti, invece, sono un giovane di 20 anni, passeggero accanto al conducente, attualmente ricoverato all’ospedale di Niguarda a Milano con gravi traumi cranici, addominali e agli arti, e un 18enne trasportato in condizioni critiche al San Carlo di Milano per un trauma al volto. Le ipotesi iniziali della Polizia stradale suggeriscono che l’auto dei giovani, diretti al lavoro, abbia perso il controllo e si sia scontrata con il camion. L’incidente ha causato il ribaltamento dell’auto, che è finita all’esterno del tunnel della galleria. Tuttavia, la dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine delle autorità.

Fonte foto e video: Ansa

