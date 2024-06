Trovato il bambino portato via dalla madre ad Aosta: «Sta bene»

È stato trovato a Barge, in provincia di Cuneo, il bambino gambiano di cinque anni, che lo scorso giovedì era stato sottratto dalla madre ad Aosta. La donna era scomparsa con il bambino durante un incontro autorizzato dal tribunale dei minorenni di Torino. Dall’aprile 2023 il piccolo era stato collocato e non affidato agli zii materni, dopo che la madre lo aveva allontanato ed era stato affidato ai servizi sociali. L’incontro sarebbe dovuto durare tre ore alla presenza di un educatore, che però si sarebbe allontano lasciando soli la madre con il figlio. Quando i parenti del bambino sono tornati per riprenderlo, di lui e della donna non c’era più traccia. Le ricerche del bambino sono finite quindi in provincia di Cuneo, dove gli agenti della Squadra mobile di Aosta, in collaborazione con i colleghi di Cuneo, lo hanno ritrovato in buone condizioni di salute ancora in compagnia della madre.

La fuga con treni e pullman

Il bambino è stato riportato in Valle D’Aosta per essere nuovamente affidato agli zii. Una di loro all’Ansa ha raccontato che il bambino è «frastornato ma felice». La zia, cognata della madre del bambino, ha raccontato che il piccolo quando l’ha vista «mi ha abbracciata forte, dicendomi che la madre l’aveva portato via». Il bambino ha quindi raccontato gli ultimi giorni in fuga: «Ha detto di aver preso pullman e treni» con sua madre. «Oggi è la nostra ombra», dice la zia.

