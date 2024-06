Tamponata da un ubriaco mentre riporta il figlio a casa dopo la discoteca: morta una 45enne a Ferrara

È morta ieri pomeriggio all’ospedale Maggiore di Bologna Marika Cucchiarini, la donna di 45 anni ricoverata già in condizioni disperate dopo essere stata travolta a bordo della sua auto vicino a San Nicolò, in provincia di Ferrara. Con lei in auto c’era il figlio e tre amici, tutti 18enni. Cucchiarini era andata a prenderli dopo una serata in discoteca e li stava riportando a casa. A travolgere la loro auto è stato un 24enne che viaggiava ad alta velocità. Dai primi riscontri, è risultato che il ragazzo si era messo alla guida ubriaco ed è stato arrestato. Ora è ai domiciliari.

L’incidente

La 45enne guidava la sua Citroen C3, quando si è fermata al semaforo di un cantiere, lungo la statale Adriatica. All’improvviso le è arrivato addosso il 24enne alla guida di una Clio, che se la sarebbe trovata davanti senza accorgersi dei segnali. I 18enni a bordo della C3 sono rimasti feriti, alcuni dei ragazzi hanno lesioni permanenti, ma nessuno è in pericolo di vita.

«Non ho visto nulla»

Oggi 8 giugno si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip Silvia Marini. Oltre all’accusa di lesioni gravi, la procura ha contestato al 24enne l’omicidio stradale. In aula il ragazzo si è detto mortificato e ha spiegato di non aver visto nulla.

