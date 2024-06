Terremoto ai Campi Flegrei, cinque scosse nella notte. La più forte di magnitudo 3.7

Una serie di scosse di terremoto sono state registrate nella notte ai Campi Flegrei (Napoli). Secondo il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), le scosse sono state cinque e sono avvenute tra le 3.52 e le 4.17. La magnitudo è stata tra 2.3 e 3.7. La scossa è stata avvertita in maniera intensa nella zona epicentrale. Le ultime segnalazioni di forti scosse in zona risalgono al 25 maggio scorso. Nei giorni precedenti a Procida erano state evacuate anche le scuole. Ma i residenti, nonostante le promesse di aiuti economici, non se ne vogliono andare.

Leggi anche: