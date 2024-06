Elezioni Europee, affluenza sopra al 25% alle 12

Al secondo giorno di voto per le elezioni Europee, l’affluenza registrata alle 12 di domenica 9 giugno è del 25.15%, sulla base delle 61.650 sezioni, come indicato dal sito Eligendo del ministero dell’Interno. I seggi si sono riaperti alle 7 di oggi e chiuderanno alle 23. Per le Regionali in Piemonte, l’affluenza alle 12 è stata del 28,95% sulla base dei dati di 4.112 delle 4.795 sezioni. In merito al voto per le Comunali, per cui si vota in 3.698 Comuni, il dato di affluenza è del 34,58% sulla base di 15.657 sezioni su 19.578.

L’affluenza alle 23 di sabato 8 giugno

Il dato emerso alla chiusura dei seggi di sabato 8 giugno aveva indicato alle 23 una percentuale del 14,64%. Un dato in calo di tre punti percentuali rispetto alla tornata elettorale del 2014 (20,5%) e di un punto in meno rispetto al 2019 (17,8%). Si tratta delle due occasioni in cui l’appuntamento elettorale si è svolto in due giorni.

L’affluenza per circoscrizioni e regioni

Queste le percentuali dell’affluenza registrate alle 23 di ieri nelle regioni al voto per le elezioni europee.

Nord-Ovest: 16,79%. Liguria 16,23; Lombardia 16,43; Piemonte 17,96; Valle D’Aosta 11,33;

Nord-Est: 15,58%. Emilia Romagna 18,35; Friuli Venezia Giulia 13,70; Trentino Alto Adige 10,81; Veneto 14,71;

Centro: 15,77%. Lazio 13,60; Marche 15,69; Toscana 18,77; Umbria 17,86;

Sud: 12,53%. Abruzzo 12,71; Basilicata 12,32; Calabria 11,60; Campania 11,71; Molise 14,59; Puglia 13,98;

Isole: 10,57%. Sardegna 10,00; Sicilia 10,76

In aggiornamento

Leggi anche: