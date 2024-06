Yeman Crippa oro nella mezza maratona, argento per Pietro Riva: altra doppietta azzurra agli Europei di atletica

Yeman Crippa conquista l’oro nella mezza maratona agli europei di atletica a Roma. Insieme a lui sul podio anche Pietro Riva che si prende l’argento davanti al tedesco Petros a completare la doppietta azzurra. Crippa chiude una gara praticamente senza errori in 1:01:03, portata avanti sempre in testa. Finché nel finale non ha staccato il tedesco, superato anche da Riva all’ultimo scatto. Tra i primi dieci altre tre azzurri: Pasquale Selvarolo sesto, Eyob Faniel ottavo e Yohanes Chiappinelli decimo. Salgono a 12 le medaglie conquistate dall’Italia in questi Europei.

