Furto da mezzo milione di euro a Bulgari a Roma, il colpo nella notte da un buco nel pavimento

Sono riusciti a portare via merca per un valore di oltre 500 mila euro i ladri che questa notte hanno svaligiato Bulgari in via dei Condotti a Roma. Come riporta il Messaggero, poco prima di mezzanotte la banda è riuscita a intrufolarsi nel negozio attraverso un buco nel pavimento di uno dei locali di servizio. Rubati pezzi del valore di 30 mila euro ciascuno, per un bottino totale di mezzo milione di euro. Sul posto diverse pattuglie della Polizia di Stato, mentre la Scientifica è impegnata nei rilievi. Quando i ladri sono riuscit a entrare nella gioielleria, hanno spaccato le vetrine e rubato tutto quello che potevano portare via. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere si sicurezza.

