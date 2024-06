Usa, la villa di Jennifer Lopez e Ben Affleck messa in vendita per 65 milioni di dollari. Si rafforzano le voci di divorzio

Nonostante la notizia della presunta crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck non abbia avuto conferme né smentite ufficiali da parte dei diretti interessati, i rumors sul loro amore al capolinea si rafforzano. Soprattutto dopo che è stata diffusa la notizia riguardo la vendita della villa a Beverly Hills che la coppia aveva comprato poco più di un anno fa. Pagandola 60 milioni di dollari: un prezzo esorbitante, ma comunque inferiore a quello con cui la starebbero provando a ri-piazzare sul mercato. Ovvero 65 milioni di dollari. Forse per l’enormità della cifra, al momento non si sarebbe fatto avanti nessun offerente.

La villa

Tuttavia, se anche la vendita andasse in porto, le condizioni economiche dell'(ex?) coppia non avrebbero grandi miglioramenti. Questo a causa di una nuova tassa sulle residenze di lusso, e ai soldi investiti in miglioramenti, oltre che per le commissioni dell’agente immobiliare. L’indiscrezione che parla dei tentativi della coppia di sbarazzarsi della villa nasce da un annuncio pubblicato sul sito del mercato immobiliare Zillow a inizio giugno, contenente proprio le foto dell’immobile. Una struttura enorme, che vanta 17 camere da letto, 30 bagni e un parcheggio per 80 veicoli. Ma anche un complesso sportivo al coperto, un bar, lettini all’aperto, una piscina e ampi terreni.

Il divorzio

Le voci sul presunto divorzio in arrivo sarebbero nate da alcuni «indizi». Primo tra tutti, gli avvistamenti di Ben Affleck, fotografato senza fede nuziale al dito. Poi, come ricostruisce il Fatto Quotidiano, il pettegolezzo secondo cui l’attore hollywoodiano avrebbe trovato una nuova sistemazione in affitto a Brentwood (quartiere di lusso di Los Angeles). Secondo una fonte che ha parlato ai giornali americani, Affleck si sente «logorato dal matrimonio», e al contrario di sua moglie vorrebbe stare il più possibile alla larga dai riflettori. Jennifer Lopez, in tutto questo, sarebbe ancora alla ricerca di una casa.

