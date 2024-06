Elezioni locali, Cirio verso la riconferma in Piemonte. A Bari e a Firenze il Pd è in netto vantaggio

Chiusi gli scrutini per le Europee, si procede con lo spoglio delle Regionali e delle Comunali. I cittadini del Piemonte, infatti, si sono espressi l’8 e il 9 giugno anche per il rinnovo del Consiglio regionale: tutti gli elementi sembrano portare a una riconferma di Alberto Cirio, governatore uscente di Forza Italia. Per quanto riguarda le città, sono 3.715 i Consigli comunali per cui si vota, tra cui quelli di sei capoluoghi di Regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.

Le proiezioni

Anche la seconda proiezione del Consorzio Rai Opinio sembra confermare i risultati annunciati dai sondaggi prima e dagli exit poll ieri sera, 9 giugno. Il dato più netto sulle Comunali arriva da Bari, con il Dem Vito Leccese al 47%, sebbene parte dell’ormai ex Campo largo, a cominciare da Cinque stelle e Sinistra Italiana, sostenesse Michele Laforgia. Ecco i risultati nel dettaglio:

Piemonte

Alberto Cirio (Dx): 53,8%

Gianna Pentenero (Sx): 34,7%

Sarah Disabato (M5s): 9%

Bari

Vito Leccese (Sx): 47,1,0%

Fabio Romito (Dx): 29,1%

Michele Laforgia (M5s): 22,3%

Bergamo

Elena Carnevali (Csx): 56,3%

Andrea Pezzotta (Cdx): 40,3%

Vittorio Apicella (M5s): 3,4%

Cagliari

Massimo Zedda (Sx+M5s): 59,8%

Alessandra Zedda (Dx): 34,6%

Firenze

Sara Funaro (Sx): 42%

Eike Schmidt (Dx): 33,3%

Stefania Saccardi (Iv): 6,3%

Cecilia Del Re (Civ): 5,4%

Potenza

Francesco Fanelli (Cdx) 44%

Vincenzo Telesca (Csx) 30,5%

Pierluigi Smaldone (M5s) 15,6%

Francesco Giuzio (Civica) 8,4%

Campobasso

Aldo De Benedettis (Cdx) 50,1%

Marialuisa Forte (Csx+M5s) 32,5%

Pino Ruta Civica 17,4%

Perugia

Vittoria Ferdinandi (Csx): 49,8%

Margherit Scoccia (Cdx): 47,3%

Massimo Monni: 1,6%

Leonardo Caponi: 0,7%

Pescara

Carlo Masci (Cdx): 51,4%

Carlo Costantini (Csx): 33,2%

Domenico Pettinari (Lista civica, ex M5s): 13,7%

