Elezioni locali, gli exit poll: in Piemonte non ci sono rivali per Cirio. Pd avanti a Firenze e a Bari

Gli occhi dell’Europa sono concentrati sulle elezioni per il Parlamento di Strasburgo. In Italia, buona parte dei cittadini hanno votato anche per rinnovare Consigli comunali e Consiglio regionale del Piemonte. Sono 3.715 le città andate al voto per scegliere i propri sindaci, tra cui sei sono capoluoghi di Regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. A misurare gli exit poll di queste realtà territoriali, il Consorzio Rai Opinio. Alle 23 di oggi, 9 giugno, in concomitanza con la chiusura dei seggi, sono state rese pubbliche le rilevazioni. Per i risultati effettivi, bisognerà attendere le 14 di domani, quando inizierà lo scrutinio delle Regionali in Piemonte e, a seguire, dei Comuni.

Gli exit poll

Piemonte

Alberto Cirio (Dx): 50% – 54%

Gianna Pentenero (Sx): 34% – 38%

Sarah Disabato (M5s): 7% – 9%

Altri: 3% – 5%

Bari

Vito Leccese (Sx): 42% – 46%

Fabio Romito (Dx): 31% – 35%

Michele Laforgia (M5s): 20% – 24%

Altri: 2% – 4%

Cagliari

Massimo Zedda (Sx+M5s): 59% – 63%

Alessandra Zedda (Dx): 31% – 35%

Altri: 5% – 7%

Campobasso

Aldo De Benedettis (Dx): 49% – 53%

Marialuisa Forte (Sx+M5s): 31% – 35%

Pino Ruta (Civ): 14% – 18%

Firenze

Sara Funaro (Sx): 42% – 46%

Eike Schmidt (Dx): 30% – 34%

Stefania Saccardi (Iv): 6% – 8%

Cecilia Del Re (Civ): 6% – 8%

Perugia

Vittoria Ferdinandi (Sx+M5s): 49% – 53%

Margherita Scoccia (Dx): 44% – 48%

Massimo Monni (Civ): 1% – 3%

Leonardo Caponi (Civ): 0% – 2%

Potenza

Francesco Fanelli (Dx): 47,5% – 51,5%

Vincenzo Telesca (Civ): 21% – 25%

Pierluigi Smaldone (M5s): 14% – 18%

Francesco Giuzio (Civ): 8% – 12%

Altri: 0,5% – 1,5%

