Claudia Marthe: il matrimonio da sogno della mamma ex cubista di Elodie

Claudia Marthe, madre di Elodie, si è sposata a 57 anni in una villa sul lago di Como. Per festeggiarla sua figlia ha cantato una canzone a cappella. Il Corriere della Sera racconta la storia della donna che viveva nel quartiere Quartaccio a Roma. Una mamma che ha fatto tanti mestieri per sostenere la famiglia: «I miei si sono separati quando avevo otto anni ma anche prima non erano molto felici, a casa non c’era una bella arietta. Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere». Che era causato dalla «tossicodipendenza. Io l’ho capito dopo un po’ ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo. Ho detto vabbé vi do una mano, cerco di capire come aiutare. Non mi va di addossare colpe a loro, ma sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina». Nata nel 1967 nelle Antille francesi, oggi Marthe è un’artista contemporanea. Il suo sposo si chiama Francesco Cramer. Il primo marito si chiamava invece Roberto Di Patrizi. I genitori di Elodie si sono separati quando lei aveva otto anni.

