Il Mondo di Patty: l’attore Juan Darthés condannato per violenza sessuale contro l’attrice Thelma Fardin

Le violenze quando l’attrice era minorenne, in Nigaragua. «Anche se il mio caso ha avuto giustizia, non sempre accade. Deve essere una speranza per tutte le persone»

Juan Darthés, ovvero Leandro nella serie “Il Mondo di Patty”, è stato condannato a 6 anni di carcere in Brasile per abusi sessuale violenza sessuale i nei confronti dell’attrice Thelma Fardin, che interpretava Giusy nella celebre serie tv popolare tra i giovanissimi. Darthés l’ha violentata durante il tour de “Il Mondo di Patty” in Nicaragua, nel 2009, quando Fardin era ancora minorenne. Ai tempi il 45enne avrebbe praticato sesso orale sull’allora 16enne. L’attrice lo ha denunciato nel 2018, un primo tribunale lo aveva assolto, oggi l’ulteriore sentenza. Fardin, divenuta un simbolo del movimento MeToo, dopo la sentenza ha tenuto una conferenza stampa con Amnesty International. «Questo è uno scenario al quale non ero preparata perché avevo quasi perso la speranza e la fiducia nella giustizia. Anche se il mio caso ha avuto giustizia, non sempre accade. Deve essere una speranza per tutte le persone, c’è una possibilità di riparazione», ha dichiarato l’attrice. Sui social l’argentina, che oggi ha 32 anni, ha scritto: «Non stiamo più in silenzio. Grazie per tutto l’amore».

Leggi anche: