La madre di Saman Abbas verso l’estradizione in Italia, Nazia Shaheen dà il consenso in tribunale in Pakistan

Era stata arrestata lo scorso 31 maggio in Pakistan. Ora Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas, ha prestato il proprio consenso all’estradizione e non ha fatto istanza di essere rilasciata su cauzione. È ciò che è accaduto oggi, mercoledì 12 giugno, nella prima udienza davanti alla Corte distrettuale di Islamabad. La 51enne a dicembre ha ricevuto una condanna all’ergastolo dalla Corte di Assise di Reggio Emilia per l’omicidio della figlia 18enne. Era latitante dal primo maggio 2021, il giorno in cui era tornata in Pakistan da Novellara, insieme al marito, arrestato e poi anch’egli estradato circa un anno fa. L’udienza di questa mattina, scrive Ansa, si è svolta a porte chiuse.

La donna è stata fermata il 31 maggio scorso: era stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir, nell’ambito delle attività d’indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana. Convalidato l’arresto, era stata trasferita da Gujranwala alla capitale pachistana Islamabad. E, infine, nel carcere di massima sicurezza di Adyala in attesa del processo. Secondo i giudici della Corte d’Assise, che hanno condannato all’ergastolo i genitori di Saman e a 14 anni lo zio Danis Hasnain, la donna «ha partecipato attivamente ai momenti in cui si è decisa la sorte della figlia e «la decisione di uccidere la ragazza è stata concordata dai genitori nel corso delle telefonate con Danish Hasnain». Nelle carte del processo si legge, infatti, che «gli imputati, Shabbar Abbas (il padre di Saman, ndr) e Nazia Shaheena abbiano letteralmente accompagnato la figlia a morire». Il cadavere della giovane fu fatto ritrovare nel novembre 2022 da Hasnai in una fossa vicino al casolare dove viveva, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Foto copertina: Facebook/Chi l’ha visto | Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas, condannata all’ergastolo

