Il politico di Fratelli d’Italia (ed ex Pd) che minacciava la giornalista: «Se la incontro le sputo in faccia»

Giuseppe Neri è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Calabria. È indagato per scambio elettorale politico-mafioso insieme al sindaco Pd di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. E nelle intercettazioni dell’indagine lo si sente mentre se la prende con la giornalista di Repubblica Alessia Candito. I colloqui risalgono a quattro anni fa: «Il problema è che la politica la fanno i giornalisti», diceva Neri. Era arrabbiato per i pezzi che raccontavano i suoi rapporti con esponenti del clan Araniti. E diceva: «Poi io scasso. È capace pure che vedo per strada la Candito e le sputo in faccia, capito? Evitiamo pure». Neri all’epoca sospettava un complotto ai suoi danni: «La procura, un po’ tutti mi stoppano perché ero diventato il leader del centrodestra in Calabria.

Chi è Giuseppe Neri

Giuseppe Neri inizia la sua carriera nel Partito Democratico. Suo nonno era il senatore Dc Sebastiano Vincelli. La sua corrente erano i “Democratici e progressisti”. Poi il passaggio a FdI. Le intercettazioni hanno sorpreso il figlio di un boss, Ciccillo Gattuso, mentre gli diceva: «Da parte nostra quello che si può fare si fa, al massimo». E precisava: «Noi però platea non ne facciamo… stiamo un pochettino dietro le quinte».

