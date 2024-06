Il sospetto del furto sul gol del Qatar che costa all’India i Mondiali, la strana svista dell’arbitro a Doha – Il video

Gridano al furto sui social i tifosi indiani, dopo che la loro Nazionale è stata eliminata nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio anche per colpa dell’arbitro. In casa del Qatar, l’India chiude il primo tempo in vantaggio di un gol. Ma al 27′ della ripresa l’arbitro sudcoreano Kim Woo-Sung convalida il gol del qatariota Yousef Aymenm, su assist di Al Hassan. Quest’ultimo però aveva giocato il pallone quando ormai era andato fuori, passando la linea di fondo dopo vari rimpalli sotto porta. L’arbitro non se ne sarebbe accorto, né tantomeno pare abbiano visto nulla i suoi assistenti. E a dare man forte agli indiani non c’è neanche il Var, che non è previsto per le partite di qualificazione ai Mondiali in Asia. Quel pareggio ha inevitabilmente segnato la partita, con il Qatar andato poi in vantaggio al 40′ del secondo tempo con il gol di Ahmed Al-Rawil. E addio Mondiali per l’India.

