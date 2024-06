Torre Flavia, donne sbattute dalle onde sugli scogli. Perde la vita un’insegnante di 62 anni, salva l’amica che nuotava con lei

Una donna è morta oggi a Torre Flavia, sul litorale di Ladispoli. La 62enne è annegata perché mentre nuotava è andata a sbattere contro gli scogli a causa delle forti correnti marine. La donna, residente a Capranica, nel viterbese, di professione insegnante, si trovava in compagnia di un’altra donna, una collega di 52 anni residente a Ronciglione, che però è riuscita a salvarsi. Ad aiutarla tre agenti della polizia locale della Città metropolitana di Roma, in pattugliamento sulle spiagge della riserva. Nonostante i soccorsi immediati e l’intervento della capitaneria di porto di Ladispoli non c’è stato nulla da fare per la 62enne.

