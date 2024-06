«Ultimo mi fai un autografo qui? Così lei mi sposa». La richiesta del fan – Il video

«Mo’ te la devi sposa’». Non ci stanno più scuse, parola di Ultimo, che prima di partire per il tour in alcune città italiane (il 15 e 16 giugno è atteso a Torino), ha voluto fare un salto al parchetto a lui dedicato, nel quartiere di San Basilio, a Roma, dov’è cresciuto. E lì ha trovato il cartello di un fan: “Nic, per favore: se mi autografi questo cartello lei mi sposa”. Niccolò, alias Ultimo, non ha esitato. Munito di pennarello ha lasciato la sua firma. «Mo’ te la devi sposa’», ha infine detto il cantautore, postando il gesto sul suo canale Instagram.

