Cinque tifosi scozzesi feriti in uno scontro frontale in Germania, il sospetto della polizia: «Confusi dalla guida a destra»

Un gruppo di tifosi scozzesi è stato coinvolto in un grave incidente mentre guidavano contromano in Germania, il giorno prima della partita che apre oggi l’Europeo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Secondo i media tedeschi, i tifosi scozzesi avevano noleggiato una Citroen C3 dopo essere atterrati all’aeroporto di Weeze, nel Nord-Reno Vestfalia, a 550 km più a Sud Est dalla loro destinazione. Durante il loro viaggio, però, gli scozzesi avrebbero invaso la corsia di sinistra. Il sospetto sollevato dalla polizia tedesca è che i tifosi scozzesi avessero confuso il senso di marcia in uso in Germania con quello a casa propria. Lo ribadisce anche l’emittente Ntv: «La polizia sospetta che la guida a sinistra in Scozia possa essere stata la causa dell’errore». L’incidente è avvenuto vicino all’aeroporto, dopo che l’auto dei tifosi aveva percorso pochi chilometri. Lo scontro frontale è avvenuto con una Mercedes guidata da un 45enne di Dusselforf. Soccorsi dopo l’impatto, i tifosi e l’altro automobilista sono stati tutti ricoverati in ospedale. Quattro di loro sarebbero in gravi condizioni.

