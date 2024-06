Caserta, duplice omicidio: uccisi due uomini in un agguato in strada. L’ombra della Camorra

Un duplice omicidio ha scosso i residenti di Orta di Atella, un piccolo comune di quasi 28mila abitanti nella provincia di Caserta, oggi pomeriggio sabato 15 giugno. Poco prima delle 14, nei pressi dell’uscita Succivo della strada statale 7bis, sono stati trovati i corpi senza vita di due uomini, le cui identità non sono ancora state rese note. Le vittime sono state rinvenute a poche decine di metri l’una dall’altra: uno dei cadaveri giaceva all’interno di una Bmw bianca, mentre l’altro corpo era riverso a terra, immerso in una pozza di sangue e con un cellulare in mano. Il secondo uomo, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito alle spalle mentre tentava di fuggire.

Le indagini

Le indagini sono state avviate nell’immediato dai Carabinieri del Comando provinciale di Caserta e della compagnia di Marcianise. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori porta verso un possibile agguato della Camorra, ma non si escludono altre possibilità. Come osserva Il Messaggero, l’evento si è verificato poche ore dopo l’arresto di Emanuele Libero Schiavone, figlio del pentito Francesco “Sandokan” Schiavone, boss del clan dei Casalesi, e a pochi giorni da un raid contro la sua abitazione a Casal di Principe. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica del duplice omicidio e di comprendere se vi siano collegamenti diretti con gli ultimi avvenimenti legati alla famiglia Schiavone. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’accaduto.

